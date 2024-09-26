Москва, 26 сентября, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию (ПСЯС) 25 сентября ясно дал понять, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае любой агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

Официальное интернет-представительство президента России Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал Путин.

На заседании президент предложил внести изменения в ядерную доктрину, уточнив условия применения ядерного оружия. Предлагается расширить перечень стран и военных блоков, которые будут считаться объектами ядерного сдерживания, а также список военных угроз, для противодействия которым будут применяться меры ядерного сдерживания.

Кроме того, агрессия на Россию со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или участии государства, имеющего ядерное оружие, будет рассматриваться как нападение на РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет применять имеющееся на территории страны тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока кто-либо не нападёт на неё. Он также назвал нарушение государственной границы республики красной линией, на пересечение которой будет дан мгновенный ответ.

В июне начальник авиации Белоруссии Леонид Давидович заявил, что военнослужащие в республике прошли полный курс подготовки по применению ТЯО. Они уже готовы к выполнению боевых действий, отработанных на учениях, которые провели российские специалисты.

О размещении российского ТЯО Путин и Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.

Президент России до 25 сентября больше года не собирал постоянное совещание Совета безопасности РФ, касающееся ядерного сдерживания. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.