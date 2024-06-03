Минск, 3 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Белоруссии прошли весь цикл подготовки по применению ядерного оружия (ЯО), заявил журналистам заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации республики Леонид Давидович.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЯО в Белоруссии

«Весь цикл подготовки — теоретический и практический — наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли…» — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Давидович отметил, что все контрольные тренировки в рамках проводимых с Россией совместных учений по применению нестратегического ЯО проходят на плановой основе. По словам Давидовича, военные отрабатывают указанные задачи, время от времени меняя обстановку.

Начальник авиации подчеркнул, что самолёты, экипажи и инженерно-технический состав уже готовы к выполнению действий, которые предусмотрены учениями.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что в республике размещено тактическое (ТЯО), а не стратегическое российское ядерное оружие. Белорусский лидер уточнил, что именно потому ему непонятно «возмущение», которое высказывают некоторые западные политики по поводу наличия ЯО у страны.

Он напомнил, что США хранят ТЯО на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Турции, Нидерландах и других странах.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента РФ Владимира Путина л0начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. Манёвры посвящены мероприятиям по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

9 мая Владимир Путин объявил, что Белоруссия присоединится к учениям на втором (из трёх) этапе манёвров. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания.