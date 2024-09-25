Москва, 26 сентября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до 25 сентября больше года не собирал постоянное совещание Совета безопасности РФ, касающееся ядерного сдерживания (ПСЯС). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Больше года не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

На заседании ПСЯС во вступительном слове Путин рассказал о проекте обновлённой ядерной доктрины России.

Как сообщало ИА Регнум, ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил Владимир Путин.

Президент предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Ранее глава государства не исключал, что ядерная доктрина РФ будет изменена. Это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отмечал он. При этом Путин подчёркивал, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.