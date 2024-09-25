Москва, 25 сентября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В ответ на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля к Украине «не сдаваться» официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о ситуации с Сербией и Косовом, а также о позиции Запада по этой теме.

Совет Федерации Мария Захарова

«Эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова?» — поинтересовалась Захарова в Telegram-канале, добавив, что это «вопрос на засыпку Борреля».

Она отметила, что ответа от Брюсселя Москва ждёт вместе с Белградом.

Ранее Боррель утверждал, что, в случае если украинцы «сдадутся перед нарушением целостности их государства», это станет «хорошим примером» для тех, кто захочет «повторять это снова и снова».

Как сообщало ИА Регнум, Жозеп Боррель 16 сентября заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза позволить украинской армии обстреливать территорию России с помощью западного оружия подрывает доверие к поддержке ЕС. Он добавил, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.

Врагов России, выступающих с преступными призывами, ожидает неотвратимое возмездие, где бы они ни находились, подчёркивал 17 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также предложил использовать оружие противника и подумать над тем, чтобы создать открытую общественную электронную базу врагов России, где указывать их персональные данные для «прикладных целей».