Энергодар, Запорожская область, 25 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Двадцать пятого сентября 2024 года, в 13:10, по адресу город Энергодар, на промышленной зоне АО «ЭО ЗАЭС», примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3, произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА», — рассказал представитель оперативных служб.

Он отметил, что при падении боеприпас сдетонировал, в связи с чем произошло возгорание сухой травы. Объекты атомной электростанции не повреждены, в ходе инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает подразделение МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября беспилотники ВСУ атаковали Энергодар. Дрон сбили в воздухе. На проспекте Строителей получил повреждение объект гражданской инфраструктуры. Следом украинская армия осуществила вторую атаку, и в Энергодаре в непосредственной близости от периметра ЗАЭС получил повреждение трансформатор подстанции «Заря». На ЗАЭС заявили, что возникла прямая угроза безопасности станции, поскольку она могла остаться без электроснабжения.

В августе из-за прилёта украинского беспилотника на Запорожской АЭС загорелась градирня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, который показал суть украинских властей.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира. Он призвал международные организации дать адекватную реакцию на происходящее.