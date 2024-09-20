Энергодар, Запорожская область, 20 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Энергодар, применив беспилотники. Об этом 20 сентября сообщила администрация Энергодарского городского округа.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Удар БПЛА пришёлся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Дрон сбили в воздухе», — указано в Telegram-канале администрации.

При атаке никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется местными властями. Жителей призвали по возможности избегать открытых пространств.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в городе в результате артобстрела украинской армией получили повреждения две высоковольтные ЛЭП. Из-за этого Энергодар временно остался без света. Представитель Запорожской АЭС Евгения Яшина утром того же дня сообщила, что город подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Она заявила, что существует угроза применения БПЛА ВСУ по инфраструктуре.

Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ в Энергодаре пропало электроснабжение, а также водоснабжение и связь. Поскольку угроза новых атак существует, восстановительные работы начнутся позже, пояснил глава города.