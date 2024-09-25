Баку, 25 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. На вооружение ВВС Азербайджана поступили истребители JF-17C (Block-III), купленные у Пакистана, сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Shimin Gu

«Разработанные в качестве совместного проекта авиационного комплекса Пакистана и китайской авиационной корпорации «Чэнду» истребители способны выполнять полёты в дневном и ночном режиме. Самолёты уже включены в арсенал ВВС Азербайджана», — указано в сообщении.

Ещё в начале текущего года в пакистанских СМИ появлялась информация, что Азербайджан планирует закупить эти истребители. По предварительным данным, сумма сделки составила 1,6 млрд долларов.

Как сообщили в пресс-службе, многоцелевые самолёты были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в аэропорту 25 сентября.

JF-17C Block III является последней модификацией данного типа истребителя. Самолёт может нести восемь ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласован на 80%.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.