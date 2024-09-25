Москва, 25 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Действия западных стран в отношении финансовых организаций России являются враждебными, заявил 25 сентября президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

«В отношении российских финансовых институтов и платёжных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил наличие трудностей в получении оплаты за экспортные поставки и импортные товары.

Глава государства отметил, что решение задач по платежам требует времени, однако проблему трансграничных расчётов удалось частично решить за счёт роста доли рубля.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Путин заявил, что западные санкции создали ряд проблем для России, но страна их успешно решает. Он добавил, что российские компании отличаются быстрым развитием и занимают места ушедших производителей. Такого эффекта не ожидали ни в России, ни на Западе, добавил президент.

6 мая российский лидер заявлял, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны стала расти. В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, напомнил глава государства. Оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.

В том же месяце в интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы.