Москва, 1 июня, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада очень интенсивно вновь натягивают маски «друзей России», чтобы «искушать так, как они уже давно не делали». Таким мнением о происходящем поделилась в интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Директор департамента информации и печати МИД РФ пояснила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы.

«Вот этот момент скалозубства неприкрытого, который был с 2022-го, 2023-го по 2024-й год, он сейчас проходит. Они поняли, что рано, видимо, они с себя стянули маски. Рано они разоблачились», — сказала официальный представитель МИД.

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По словам Захаровой, для России — счастье, что этот момент разоблачения произошел. Однако, срывая маски, на Западе явно рассчитывали на другое развитие дальнейших событий.

«По всем расчётам, по всей аналитике, по всем планам они рассчитывали на другое. Они рассчитывали на то, что мы не сможем это пройти. И вот теперь — я возвращаюсь к самому важному, тому, о чём вы спрашивали — вот сейчас они будут заново натягивать на себя маски», — добавила Захарова.

Мария Захарова напомнила, что Москва всегда протягивала Западу руку дружбы. Например, так было с объединением Германии. Несмотря на потери в Великой Отечественной войне, СССР был за объединение Германии, в то время как остальные европейские страны и США никогда бы не повели себя таким образом.

Захарова также указала, что западные страны дали понять, что хотят, чтобы Россия исчезла.

«Ведь они же показали, что они хотят не только поражения, как они это называют, режиму, правящему классу, государственному устройству. Они сказали о том, что они не хотят больше России как таковой», — заявила она.

Официальный представитель МИД РФ задалась вопросами, о том без чего нельзя представить существование России.

«Что такое Россия как таковая? Может быть, Россия без нашей культуры? Нет, конечно. А без нашей истории? Ну конечно, нет. Да никто не может быть без своей истории. Тот, кто забывает свою историю — перестает существовать в нынешнем качестве, и мы таких примеров видели немало», — отметила Захарова.

Она напомнила, что в истории было немало случаев, когда какая-либо цивилизация исчезала. Избежать этого, по словам официального представителя МИД, можно, сохранив свою культуру, историю, систему воспитания и образования на основе собственных ценностей. Захарова добавила, что всё это необходимо выстраивать на стороне света и стремиться двигаться в указанном направлении.

Полное интервью Марии Захаровой читайте на сайте ИА Регнум 1 июня в 15:00.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Мария Захарова отреагировала на решение западных стран поменять своё отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». По её мнению, они поступили так, поскольку поняли, что «останутся за бортом», если не скорректируют свои заявления. Официальный представитель МИД пояснила, что только после этого дипломаты указанных стран начали приходить в российские посольства, чтобы оставлять там записи в книгах соболезнований.