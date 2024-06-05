Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Санкции западных стран создают проблемы, но Россия их преодолевает, заявил Владимир Путин 5 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы государства, санкции мешают России, поскольку в мире нет другой страны, против которой ввели бы такое количество ограничений.

«Будем стараться работать на опережение. Ничего критичного из того, что происходит по преодолению этих санкций, у нас не возникает», — сказал Путин.

Он добавил, что российские компании отличаются быстрым развитием и занимают места ушедших производителей. Такого эффекта не ожидали ни в России, ни на Западе, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Владимир Путин заявлял, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны стала расти.

В 2023 году экономика России росла темпами выше среднемировых, отметил глава государства. Оппоненты пытались разрушить страну изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, хотели привести страну к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.

Путин 17 мая отмечал, что антироссийские санкции наносят ущерб всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что санкции против третьих стран выходят за рамки здравого смысла.

Западные санкции против России в том числе бьют по вводившим их странам, признал 2 июня президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. В частности, Италия болезненно ощущает на себе антироссийские санкции. Российско-итальянский товарооборот резко снизился с 30 млрд евро до 9 млрд евро. При этом экспорт из Италии снизился на 36%, а импорт из России упал на 70-80%, отметил он.

Годовой ВВП России в апреле 2024 года вырос на 4,4% после роста на 4,2% в марте, отметили в Минэкономразвития. По итогам января — апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1%.