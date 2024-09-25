Алёшки, Херсонская область, 25 сентября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. В Херсонской области задержан житель города Алёшки, который причастен к деятельности экстремистской организации, сообщает 25 сентября «Херсонское агентство новостей» со ссылкой на УФСБ России по области.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

Уточняется, что он является членом запрещённой на территории РФ экстремистской организации, сотрудник СБУ завербовал его в 2007 году. До настоящего времени он поддерживал связь с представителями спецслужб посредством мессенджера Telegram. После начала СВО в его задачи входило совершение экстремистских акций на территории региона.

«В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — говорится в публикации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в июле ФСБ задержала жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. С августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации.

29 июля Росгвардия сообщила, что в Запорожской и Херсонской областях были задержаны 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ). Подозреваемых передали сотрудникам МВД и ФСБ. Уточнялось, что четверо из них занимались шпионажем. Они собирали информацию о действиях российских силовиков и передавали украинским кураторам. Восьмерых задержанных подозревают в госизмене.