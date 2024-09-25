Назаровский район, Красноярский край, 25 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Рядом с домом семьи из посёлка Красная Сопка Назаровского района, в которой от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей, был обнаружен мёртвый котенок, сообщает 25 сентября портал «Наш Красноярский край» со ссылкой на региональный главк следственного комитета.

СК РФ

Уточняется, что о находке следователям рассказали родственники семьи, в которой произошла трагедия. Они же подобрали тело домашнего животного и выбросили на свалку.

«Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — сообщили в региональном СУ СК РФ.

Связана ли как-то смерть питомца с гибелью детей, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Следственном комитете сообщили, что экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме. Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

25 сентября родителей погибших детей выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.