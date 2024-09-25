Курск, 25 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) провёл сутки в подвале с погибшим сослуживцем в Курской области, после чего сдался в плен российской армии. Об этом рассказал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам в беседе с ТАСС.

Павел Лисицын/РИА Новости

По его словам, это произошло во время штурма села Борки Суджанского района. Военные интернациональной бригады предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен, чтобы таким образом сохранить себе жизнь. Один из украинцев решился на это. Позднее он признался, что просидел в подвале с телом напарника около суток.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук сообщил, что его подразделение спаслось благодаря тому, что сдалось в плен.

14 сентября бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать. Украинцы решили сохранить свою жизнь и сложили оружие.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Гусак признался, что принимал участие в расстрелах пленных российский военных. До этого, 18 сентября, он рассказал, что украинские боевики планировали обстрелять пассажирский поезд в Курской области из пулемётов и гранатомётов.