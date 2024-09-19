Белгород, 19 сентября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Гусак признался, что расстрелял трёх пленных российский военных. В беседе с «РИА Новости» он заявил, что такой приказ ему дал командир.

РИА Новости/Павел Лисицын

Инцидент произошёл в Курской области во время вылазки, целью которой был обстрел гражданского поезда. Гусак рассказал, трёх бойцов Вооружённых сил России взяли в плен во время боя на 363-м км железной дороги. После этого командир, угрожая ему расстрелом, заставил Гусака расстрелять пленных. Украинец сообщил, что стрелял в военных через кусты.

Как сообщало ИА Регнум, Гусак 18 сентября рассказал, что украинские боевики планировали обстрелять пассажирский поезд в Курской области из пулемётов и гранатомётов. По его словам, такую задачу командование перед ними поставило за сутки перед атакой на российский регион. Военнопленный добавил, что его взвод окопался с обеих сторон железной дороги в 5 км от села Коренево. Они находились на месте более 12 суток, но не дождались поезда.

16 сентября житель одного из приграничных районов Курской области Михаил Фарахов рассказал, что боевики ВСУ хотели расстрелять пожилую женщину. По его словам, украинским военным не понравилось то, что пенсионерка пользовалась мобильным телефоном.

В селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области украинские военные зверски изнасиловали и убили жительницу, которая работала охранницей в местной школе, из-за того, что её сын является военным.