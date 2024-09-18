Курск, 18 сентября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Украинские боевики планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области из пулемётов и гранатомётов. Об этом 18 сентября сообщил военнопленный Александр Гусак.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Перед заходом (в Курскую область. — Прим. ред.), до суток, нас собрали и сказали: «Нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально, гражданский поезд», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что из вооружения у них было два пулемёта, ручной противотанковый гранатомёт, одноразовый гранатомёт и автоматы производства стран НАТО.

Гусак рассказал, что его взвод окопался с обеих сторон железной дороги, недалеко от таблички «363-й километр» в пяти километрах от села Коренево. По его словам, они находились на месте более 12 суток, но не дождались поезда.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября житель одного из приграничных районов Курской области Михаил Фарахов рассказал, что боевики ВСУ хотели расстрелять пожилую женщину. По его словам, украинским военным не понравилось то, что пенсионерка пользовалась мобильным телефоном.

В селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области украинские военные зверски изнасиловали и убили жительницу, которая работала охранницей в местной школе, из-за того, что её сын является военным.

13 сентября Telegram-канал «Южный фронт» сообщил, что боевики ВСУ расстреляли двух беженок и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области. Уточняется, что украинские боевики атаковали мирных граждан, когда те пытались дойти до российских военных в населённом пункте Шептуховка.