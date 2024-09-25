Братислава, 25 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо. Об этом 25 сентября сообщает портал Plus 7 dní.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

В материале отмечается, что во время проверки почты, предназначенной Фицо, сотрудники канцелярии наткнулись на привлёкший их внимание конверт. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон. Отправитель письма неизвестен.

Представитель региональной полиции в Братиславе Михал Зейфф подтвердил инцидент и заявил, что полиция уже занимается этим делом.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Министр также уточнил, что у обвиняемого мог быть сообщник.