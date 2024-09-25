Москва, 25 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Российские военные в течение суток нанесли поражение центру радиосвязи Вооружённых сил Украины (ВСУ), цехам производства и складу беспилотников, сообщил на брифинге 25 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — сказал он.

Также Конашенков информировал, что ВС России в минувшие сутки освободили населённые пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения Южной группировки войск нанесли поражения бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово в ДНР.

Днём ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский уточнял, что украинские военные пытаются вырваться из окружённого бойцами ВС России Угледара. По его словам, гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи» и ротация сил украинских войск в районе Угледара «фактически невозможна», что признают близкие к минобороны Украины лица.