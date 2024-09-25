Москва, 25 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки ВС РФ в минувшие сутки освободили населённые пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщило 25 сентября Министерство обороны.

Александр Река/ТАСС

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражения бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово в ДНР, сказано в сообщении.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Потери противника в зоне ответственности группировки в минувшие сутки составили до 835 человек, также ВСУ лишились более десятка единиц техники, в том числе нескольких гаубиц. Кроме того, были уничтожены семь складов боеприпасов противника.

Также 25 сентября Минобороны сообщило, что в минувшие сутки российские войска нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, а также цехам по производству беспилотников. Совокупные потери противника в указанный период составили 2090 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что российские войска уже вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе ДНР. Бои идут уже в черте города, сказал глава республики.