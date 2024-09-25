Москва, 25 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Запретительные инициативы должны иметь чёткие формулировки, чтобы потом не было злоупотреблений или других проблем. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя законопроект о запрете идеологии чайлдфри.

Валентина Певцова/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он отметил, что в стране выходит множество разных законов, направленных на регулирование, упрощение каких-либо процедур. Они делают жизнь граждан удобнее и проще, но в меньшей степени освещаются в информационном поле.

Что касается запретов, то они должны быть чётко сформулированы, подчеркнул Песков.

«Главное, не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идёт об ответственности за те или иные деяния», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме 24 сентября представили законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Инициатива направлена на защиту от популяризации подобного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе.

Как отметили авторы документа, запрет нужен для создания механизма защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.