Москва, 24 сентября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В Государственной Думе 24 сентября представят законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения» (движения чайлдфри). Об этом накануне сообщил депутат Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — пояснил парламентарий «РИА Новости».

По мнению авторов инициативы, в Сети распространены сообщества, которые пропагандируют отказ от деторождения. Кроме того, они проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям.

Законопроект направлен на защиту от популяризации данного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе путём внесения изменений в законодательные акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, поскольку это враждебный проект, направленный на отказ здоровыми, нормальными женщинами от материнства. Однако государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, подчёркивала она. Также Матвиенко заявляла, что необходимо создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.

Президент России Владимир Путин 3 июля назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.