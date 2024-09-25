Киев, 25 сентября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Только совместный бунт общества и территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) сможет остановить мобилизацию на Украине. Об этом заявил военнопленный ВСУ и бывший военком Николай Юрченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Вместе с этим пленный боец призвал коллег задуматься над своими действиями, так как каждый мужчина на Украине может получить боевое предписание.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнопленный Александр Гусак сообщил, что на Украине сотрудников ТЦК финансово мотивируют за каждого мобилизованного.

Президент России Владимир Путин 5 сентября подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст, отмечал российский лидер.

В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги своего первого года на данном посту, отметил, что показатели мобилизации в стране увеличились втрое. По его словам, росту поспособствовала цифровизация, в частности внедрение электронных военно-учётных документов.

В мае украинские власти на фоне нехватки желающих отправиться на фронт ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали не годными к военной службе.