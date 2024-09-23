Киев, 23 сентября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Показатели мобилизации на Украине увеличились втрое, заявил министр обороны страны Рустем Умеров, подводя итоги своего первого года на данном посту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы в три раза увеличили показатели мобилизации», — сообщил министр.

В авторской колонке для украинской версии журнала Forbes он также написал, что росту показателей поспособствовала цифровизация, в частности, внедрение электронных военно-учётных документов.

«Почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учётный документ в минуту. Мы снизили физическую нагрузку на ТЦК в разы», — добавил Умеров.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Сотрудники ТЦК получили право раздавать повестки круглосуточно. Новый закон предполагает, что повестки военнообязанным разрешено вручать по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Также закон говорит о том, что все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет.

В начале сентября сотрудник одесского ТЦК избил женщину из-за того, что она «пыталась воспрепятствовать мобилизации».