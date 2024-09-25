Москва, 25 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. На Украине сотрудников военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) финансово мотивируют за каждого мобилизованного. Об этом сообщил военнопленный Александр Гусак.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка, мобилизация, ВСУ, Украина

«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тыс. гривен (около 17,5 тыс. рублей. — Прим. ред.)», — рассказал он «РИА Новости».

Пленный добавил, что чаще всего ТЦК вылавливают «алкашей» и обеспеченных молодых мужчин с целью получения взятки.

Как сообщало ИА Регнум, в интернете появилось предложение о продаже базы данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. По утверждению неизвестного продавца, у него в наличии 678 тыс. строк данных будущего призыва жителей Украины указанного возраста. Он выразил готовность продать базу за 3 тыс. евро «или что-либо интересное».

Президент России Владимир Путин 5 сентября подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст, отмечал российский лидер.

В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги своего первого года на данном посту, отметил, что показатели мобилизации в стране увеличились втрое. По его словам, росту поспособствовала цифровизация, в частности внедрение электронных военно-учётных документов.

В мае украинские власти на фоне нехватки желающих отправиться на фронт ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.