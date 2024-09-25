Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон конфликта и при наличии конкретного плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ГА ООН.

Максим Гучек/ РИА Новости/БелТА

«Моя позиция заключается в том, что мирная конференция может быть эффективной или иметь смысл только при соблюдении двух предварительных условий. Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе стороны конфликта. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры», — приводит слова министра ««РИА Новости».

Также Сийярто отметил, что все планы мирного урегулирования должны обсуждаться, в том числе и «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, а также план, представленный лидерами Китая и Бразилии.

«В Европейском союзе я обычно утверждаю, что даже мирные планы, предложенные китайскими и бразильскими коллегами, должны быть рассмотрены. У нас могут быть свои мнения — положительные или отрицательные, — но, по крайней мере, они должны быть обсуждены», — добавил глава МИД.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Сийярто призвал признать, что поставки оружия ВСУ не приблизили мир. По словам главы МИД, Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, касающихся мира. Министр выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит Украину к мирному урегулированию конфликта.

В этот же день в ходе выступления в ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.