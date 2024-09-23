Тель-Авив, Израиль, 24 сентября, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Жителям Ливана следует покинуть районы, где находятся склады вооружений шиитского движения «Хезболла». С соответствующим призывом к населению ближневосточной страны обратился 23 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведёт войну не с вами, а с «Хезболлой». Слишком долго она использовала вас в качестве живого щита, размещая ракеты в ваших гостиных и гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города и на наших граждан», — заявил глава израильского правительства.

По его словам, ЦАХАЛ должна уничтожить оружие шиитской группировки для защиты Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 сентября «Хезболла» нанесла удар с помощью беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

Израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале военной упреждающей операции против шиитского движения, военная инфраструктура которого возводилась последние 20 лет.

Наступательной операции Армии обороны Израиля против «Хезболлы» дали название «Стрелы севера».

По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.