Вашингтон, 25 сентября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Китай и Бразилия напомнят о своём мирном плане по урегулированию украинского конфликта на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это произойдёт на встрече 27 сентября, пишет 25 сентября газета South China Morning Post (SCMP).

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Издание отмечает, что на встрече будут присутствовать представители по меньшей мере 20 государств, в том числе Азербайджана, Колумбии, Египта, Кении, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда, ОАЭ и Вьетнама.

США и страны Евросоюза представлены не будут. На каком уровне пройдут переговоры, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября в ходе выступления в ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.

Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них на законодательном уровне.