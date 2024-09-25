Курск, 25 сентября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. В курском приграничье в рядах ВСУ воюет большое число польских и латышских наёмников. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

По словам военного, много в украинской армии поляков, латышей. Они так же, как и украинцы, но реже сдаются в плен.

Адигам рассказал о двухдневном штурме села Борки в Суджанском районе. Бойцы «Пятнашки» предлагали киевским боевикам сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. После раздумий многие сдались. Один украинец около суток просидел в подвале с погибшим сослуживцем и в итоге сдался в плен.

Как сообщало ИА Регнум, ирландский наёмник Роберт Диган, служивший ранее в элитном подразделении рейнджеров, ликвидирован в зоне спецоперации. Дигану было чуть больше 20 лет.

10 сентября суд заочно приговорил к 14 годам колонии американского наёмника Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне киевского режима.

27 августа российский суд заочно приговорил наёмника Виктора Девё Калеба, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима.