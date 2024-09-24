Вашингтон, 24 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Руководители стран — «союзников» Киева обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине, передаёт 24 сентября информагентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

Представители западных стран задумались об этом после появления сведений о «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных лидеров, не является «прорывным» и представляет собой список пожеланий Зеленского, сказано в сообщении.

Обращение к Путину может состояться накануне саммита G-20, который пройдёт в Бразилии в ноябре, его могут инициировать как представители одной из западных стран, так и сам Зеленский, отметили также источники агентства.

«По словам двух официальных лиц, по крайней мере один из союзников (Украины. — Прим. ред.) предположил, что пришло время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным либо со стороны Зеленского, либо со стороны других стран», — сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Зеленский заявил о разработке «плана победы» в конфликте с Россией и пообещал представить этот план руководству США. Среди пунктов есть атака ВСУ на Курскую область, названная частью «военно-политической операции», вопрос о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира» и «принуждение России к завершению конфликта дипломатическим путём». При этом позднее Зеленский заявил, что «план победы» не подразумевает проведения переговоров с Россией.

Если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей, заявил в сентябре Путин. Ранее глава государства отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.