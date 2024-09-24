Бейрут, 24 сентября, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Бойцы шиитской организации «Хезболла» вновь нанесли ракетный удар по военной базе Дадо, расположенной на севере Израиля, сообщается 24 сентября в Telegram-канале ливанского движения.

Global Look Press

По этим данным, отряды «Хезболла» выпустили 40 ракет, нацеленных на базу в городе Цфат.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия (ЦАХАЛ) 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула Захарова.

Конфликт рискует развернуться на весь Ближний Восток и втянуть в противостояние даже те державы, которые всеми силами пытались держать нейтралитет или же помирить противников, однако ни одна из сторон по-прежнему не намерена уступать, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.