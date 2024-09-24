Несколько дней кряду продолжается интенсивный обмен ударами между Израилем и ливанской «Хезболлой», наиболее масштабный за прошедшие два десятка лет.

ИА Регнум

В первые часы израильской операции, получившей название «Стрелы севера», премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обратился к населению Ливана с призывом немедленно покинуть приграничье и «не мешать правосудию».

Довольно скоро сеть заполонили кадры многокилометровых пробок — мирные жители Южного Ливана пытались покинуть зону эскалации, нередко под израильскими бомбардировками. Распространялись и другие кадры — например, спешной эвакуации в бомбоубежища населения израильской Хайфы, где уже отвыкли от ракетных атак со стороны Ливана.

Обе стороны серьёзно подняли ставки с намерением во что бы то ни стало вынудить оппонента «выбросить белый флаг». Более того, и Израиль, и «Хезболла» свято уверены: противник вот-вот дрогнет, а победа над ним будет быстрой и окончательной.

Однако последние события всё больше свидетельствуют об обратном.

Вторая Газа

Нынешние действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) мало чем отличаются от её тактики наступления в секторе Газа. Стремясь обескровить «Хезболлу», израильские силы практически без остановок утюжат территорию Ливана всеми доступными средствами. За одни лишь последние сутки Израиль атаковал более тысячи целей в Ливане, не ограничивая географию налётов приграничной зоной.

Израильтяне заявляют, что инициатива всецело на их стороне. Благодаря интенсивным комбинированным ударам им якобы удалось уничтожить до половины арсенала «Хезболлы», а также «сковать оперативное управление» действиями рядовых бойцов движения.

Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным, в результате налётов были ликвидированы или серьёзно ранены несколько десятков высокопоставленных командиров «Хезболлы», включая офицеров элитного спецподразделения «Радван» и приближённых генсека движения Хасана Насраллы.

Следует отметить, что свои действия в отношении Ливана Израиль объясняет соображениями безопасности и «желанием защитить не только своё, но и ливанское мирное население», которое «оказалось в заложниках» у иранских прокси.

При этом пресловутая «пейджерная атака», в результате которой пострадали почти 4 тыс. ливанцев (большинство — мирные жители) и которую еще неделю назад сами же израильтяне называли «блестящей операцией спецслужб», постепенно затушёвывается.

Так, израильский президент Ицхак Герцог публично заявил, что Израиль непричастен к взрывам пейджеров в Ливане, а теракт против командиров «Хезболлы» могли устроить и «многочисленные недоброжелатели» движения. Скорее всего, Герцог попытался таким образом немного сгладить слишком уж воинственную риторику премьера Нетаньяху, который пригрозил новым возмездием всем тем, кто поддерживает «Хезболлу» хотя бы косвенно.

Перед броском

Конечную цель израильских акций устрашения определить нетрудно — Тель-Авив пытается спровоцировать среди ливанцев панику и недовольство «Хезболлой».

Именно народное давление, по замыслу израильского Генштаба, должно вынудить бойцов движения отступить за реку Литани, которую израильтяне оперативно объявили «северной границей» своей страны.

Это обеспечит ЦАХАЛ возможность беспрепятственно войти на территорию Южного Ливана и остановить обстрелы северных районов Израиля (за счёт создания «зоны безопасности» в приграничье), которые не прекращаются уже почти год.

Для Нетаньяху, так и не сумевшего до сих «подобрать ключи» к симпатиям беженцев-северян, число которых уже превысило 100 тыс. человек, подобный расклад видится выигрышным.

Впрочем, израильское руководство не исключает и более сложный вариант, предполагающий затяжную борьбу с «Хезболлой».

Полноценное наступление на Южный Ливан сопряжено с большими рисками. Цена ошибки, с учетом прежних неудачных ливанских кампаний, выглядит слишком высокой.

Да и среди командного состава ЦАХАЛ хватает тех, кто участвовал в ливанских кампаниях лично и всячески отговаривает Нетаньяху от очередной попытки реванша. Кроме того, на руководство страны всёа время давит общественность, недовольная перспективами открытия «второго фронта».

В свете этого израильские военные ищут нестандартные варианты выхода из стратегического тупика.

Среди прочего Израиль может использовать для наступления занятую им территорию Голанских высот (Сирия), где ЦАХАЛ ранее оперативно сняла несколько крупных минных полей. Бросок через Голаны позволит израильской армии не только завладеть оперативной инициативой, но и обогнуть хорошо укреплённые оборонительные узлы «Хезболлы» в Южном Ливане, заняв плацдарм с меньшими потерями. В этом смысле израильский Генштаб учитывает ошибки провальной ливанской кампании 2006 года.

Однако для развития наступления нужен весомый повод, и Тель-Авив надеется спровоцировать «Хезболлу» на серьёзный ответ.

Это позволило бы снять оставшиеся «моральные ограничения» на проведение операции и вторгнуться в Ливан без оглядки на мнение США.

Чем ответит «Хезболла»

Несмотря на то, что Израиль имеет преимущество в воздухе, «Хезболла» по-прежнему «держит удар» и даже пытается отвечать на израильские акции соразмерно.

Первым шагом стало увеличение глубины и частоты ударов. За последние сутки движение запустило по меньше мере 200 реактивных снарядов и БПЛА-камикадзе, часть которых смогла преодолеть израильскую систему ПРО. В результате под ударом оказалось не только северное приграничье, но и более спокойные города — например, Хайфа.

И хотя ущерб, нанесённый «Хезболлой», не идет ни в какое сравнение с тем, что причинили израильтяне, медийный эффект от атак весьма высок. Тем более что движению, судя по всему, удалось поразить хайфский завод по производству взрывчатых веществ, а также инфраструктуру военного аэропорта Мегиддо.

Кроме того, «Хезболла» всеми силами пытается показать, что защищает не себя, а народ Ливана — соответствующие тезисы озвучили лидеры движения в ходе последних нескольких воззваний к сторонникам.

Апеллирование к «общему делу» призвано не только успокоить рядовых ливанцев, но и легитимизировать смену вектора операций «Хезболлы» для придания им большей наступательности. Движение настроено не только оттягивать на себя часть сил израильтян, но и, в случае необходимости, «перемалывать» их.

Следует отметить, что в некоторых случаях «Хезболла» намеренно демонстрирует слабину, дабы ускорить смещение фокуса внимания ЦАХАЛ из сектора Газа на север Израиля.

Учитывая, что большая часть батальонов ХАМАС сохраняет относительно высокий уровень боеспособности даже спустя год операции в Газе, даже незначительного ослабевания внимания израильтян к анклаву будет достаточно, чтобы провести перегруппировку и ударить по поредевшему контингенту ЦАХАЛ.

А с учетом того, что израильское общество воспринимает операцию в Газе как «близкую к завершению», любое резкое изменение баланса сил гарантированно произведёт эффект разорвавшейся бомбы.

Как бы то ни было, и Израиль, и «Хезболла» в погоне за «окончательной победой» упускают из виду важную деталь: их прямое столкновение не ограничится локальными разбирательствами, как бы стороны ни убеждали в этом своих сторонников.

Напротив, с учётом тех высоких ставок, что были сделаны за прошедший год, конфликт рискует развернуться на весь Ближний Восток и втянуть в противостояние даже те державы, которые всеми силами пытались держать нейтралитет или же помирить противников.

Однако ни одна из сторон по-прежнему не намерена уступать — ведь уверенность в том, что противник вот-вот дрогнет, в пылу драки лишь усиливается.