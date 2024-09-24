Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последние годы ООН превращается в бездействующую структуру.

Kremlin Pool/via Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«ООН, под эгидой которой мы сейчас работаем, была создана после Второй мировой войны для сохранения мира. После создания ООН возродились надежды на стабильность и мир. Однако в последние годы ООН превращается в бездействующую структуру. Мы видим, что международный мир и безопасность слишком важны, чтобы отдавать их на откуп прихоти пяти стран (пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. — Прим. ред.)», — сказал он в ходе своего выступления в ГА ООН 24 сентября.

Также Эрдоган обратил внимание на нарушение Израилем в секторе Газа норм международного права.

«Сорок одна тысяча жизней была безжалостно отнята. Никто не знает, где находятся более 10 тысяч жителей Газы, в основном дети. 172 журналиста были убиты. Более 500 медиков погибли, спасая жизни людей. Более 210 сотрудников ООН были убиты. Израиль наносил удары по мечетям и церквям. Они расстреляли более 130 машин скорой помощи. Они беззастенчиво бросали вызов всему миру отсюда, с этой кафедры. Картины в израильских тюрьмах показывают, с какой жестокостью мы сталкиваемся. Израиль продолжает нарушать международное право в Газе», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, где выступит на сессии Генассамблеи ООО в Нью-Йорке. Кроме того, появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести переговоры с главой киевского режима на ГА ООН.

МИД РФ Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября.