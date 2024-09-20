Берлин, 21 сентября, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским планирует провести канцлер Германии Олаф Шольц на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом 20 сентября сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Федеральный канцлер Олаф Шольц встретится с… Зеленским во время своей поездки в Нью-Йорк в понедельник», — уточняется в сообщении.

В этот же день канцлер Германии планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Шольц отправится в Нью-Йорк 20 сентября и проведёт в США три дня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский 20 сентября заявил о желании завершить конфликт с РФ, когда выступал на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. По словам главы киевского режима, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

18 сентября Зеленский объявил о готовности нового «плана победы» Украины в конфликте с Россией. По словам главы киевского режима, на данный момент уже полностью определены все самые важные детали и ключевые аспекты его плана, и теперь Киеву необходима решимость для реализации этих замыслов.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд днём ранее заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом Зеленского. По её словам, власти США будут помогать в продвижении этого документа.