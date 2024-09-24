Вашингтон, 24 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует представить свой «план победы» в конфликте с Россией президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, который не включает в себя никаких уступок Москве, сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«По словам источника, план не включает никаких предлагаемых уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну», — сказано в материале.

Уточняется, что план Зеленского состоит из пяти пунктов и что его суть включает в себя конкретные цифры и объёмы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги.

Глава киевского режима заявил о разработке «плана победы» в конфликте с Россией в конце августа. Среди пунктов плана есть атака ВСУ на Курскую область, названная частью «военно-политической операции», решение вопроса о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира», «принуждение России к завершению конфликта дипломатическим путём», а также экономические вопросы.

В интервью телеканалу ABC News 23 сентября Зеленский заявил, что «план победы» не подразумевает проведения переговоров с Россией. Речь в нём идёт о некоем «мосте к дипломатическому выходу» для остановки военных действий. Зеленский уточнил только, что «план» нацелен на укрепление Украины и её армии.

В США не увидели пути завершения конфликта в «плане победы» Зеленского. По мнению американского издания The American Conservative, предложенные пункты лучше описать как дублирование часто повторяемых требований Зеленского, чем как отдельный план.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.