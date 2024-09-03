Донецк, 3 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Группировка украинских боевиков в городе Угледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась в полукольце окружения. Об этом 3 сентября рассказали представители силовых структур региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Вокруг противника в Угледаре оперативная обстановка сложилась таким образом, что они [ВСУ] сейчас находятся в полукольце», — привел слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что сейчас город фактически полностью простреливается с разных направлений, и добавил, что российские военные постепенно сжимают кольцо вокруг Угледара.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-й бригады армии России сообщил о начале штурма Угледара. До этого в Сети появились видеозаписи массированных ударов по городу, на которых были видны взрывы и разрушенные строения.

Ранее в этот же день в силовых структурах ДНР рассказали, что украинские формирования пытаются перебросить угледарскую группировку в Селидово. Отмечалось, что противник пытается удержать Селидово всеми силами, так как город является важным логистическим узлом в цепочке его обеспечения.

Полковник в отставке, военный эксперт и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин 1 сентября рассказал, что освобождение Угледара важно для перерезания логистических путей украинской армии. По его словам, также освобождение города откроет российским военным путь на Запад.