Угледар, ДНР, 10 сентября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Российская армия взяла под контроль один из основных форпостов Угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1», сообщили ИА Регнум военнослужащие ВС России.

ИА Регнум

Здание представляет собой один из важнейших узлов обороны ВСУ на южно-донбасском участке фронта. После взятия под контроль шахты ВСУ будут вынуждены оставить позиции в Угледаре. Шахта расположена северо-восточнее Угледара. Сам город — это крепость из многоэтажек, которые расположены на возвышенности, рассказали ИА Регнум военные.

По их словам, 29-я армия заняла шахту «Южнодонбасская» в Угледаре. По словам бойцов, это позволит нашей армии продвигаться вглубь, оттесняя врага от Донецка.

Бойцы поделились с ИА Регнум видеозаписью с дрона. На кадрах старший сержант Сергеев и рядовой Немцов водрузили флаг России над шахтой.

«Штурмовали ключевую позицию 29-я армия 36-я бригада 3-й батальон 9-й штурмовая рота и «Шторм №1». За шахту были тяжёлые бои. Но с Божьей помощью мы смогли поднять российский флаг над ней», — поделился с ИА Регнум один из бойцов.

Шахта «Южнодонбасская 1-я» являлась основным рубежом обороны к северо-востоку от Угледара. Падение ее приводит к негативным для ВСУ последствиям в самом городе, особенно если учесть, что накануне поступили сообщения об освобождении нашими войсками села Водяное.

Шахта «Южнодонбасская 1-я» начала свою работу в 1970-х годах. В районе шахты — почти 500 км горных выработок. Рекордный объём добычи угля на ней зафиксирован в 1983 году. Тогда он составил более 1,7 млн тонн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бойцы войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил (ВС) России освободили населённый пункт Заветное в ДНР. Потери ВСУ составили до 530 военных, два танка, один БТР, три автомобиля, французская САУ Caesar, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».