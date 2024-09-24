Луганск, 24 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 28-летнего гражданина Украины, передававшего военной разведке киевского режима сведения о местах дислокации российских военнослужащих, передаёт «Луганский информационный центр».

Прокуратура ЛНР

Суд установил, что в январе 2023 года Виктор Солдатко добровольно собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих в Новопсковском районе республики и передавал их украинской военной разведке в мессенджере Telegram. Солдатко был признан виновным в шпионаже.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует издание сообщение пресс-службы прокуратуры ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре суд в Крыму признал виновным в шпионаже гражданина Украины и приговорил его к 14 годам тюремного заключения за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области.

Также в сентябре жителя Энергодара Сергея Спартесного, который передавал СБУ сведения о российских силовиках в Запорожской области, приговорили к 12 годам колонии. Спартесный собирал информацию о марках и государственных регистрационных знаках машин, используемых работниками правоохранительных органов России.