Мелитополь, 20 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Жителя города Энергодара Сергея Спартесного, который передавал Службе безопасности Украины сведения о российских силовиках в Запорожской области, осудили на 12 лет колонии, сообщили 20 сентября в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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Приговор в отношении 62-летнего гражданина Украины Спартесного вынес Запорожский областной суд. В мае прошлого года он собирал информацию о марках и государственных регистрационных знаках машин, используемых работниками правоохранительных органов России.

«Данные он передавал сотруднику Службы безопасности Украины. Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов», — сообщили в прокуратуре.

Спартесного суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали жительницу города Рубежное, передававшую в Киев разведданные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям ВС России. ФСБ 13 сентября опубликовала кадры допроса, в ходе которого гражданка Украины рассказала о мотивах совершённого преступления.

Прокуратура Крыма 18 сентября сообщила об уголовном деле, возбуждённом против гражданина Украины Владислава Белого, которому предъявили обвинение в шпионаже. Он в марте 2022 года передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении российских войск в Херсонской области.