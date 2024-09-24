Москва, 24 сентября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. У России есть список удерживаемых ВСУ мирных жителей Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе Татьяне Москальковой», — передаёт его слова «РИА Новости».

Он отметил, что именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, поскольку это является прямым нарушением норм международного гуманитарного права. Мирошник пояснил, что список составили по данным родственников.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины удерживают в одном из социальных учреждений в Судже от 70 до 120 мирных жителей. По словам Мирошника, до 15 из них — это дети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что украинские военные вывезли часть мирных жителей, захваченных в приграничных населённых пунктах Курской области, за пределы России. Их судьба на данных момент неизвестна, добавила она.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, с 5 августа 2024 года поступило 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа 2024 года украинские боевики из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля ВАЗ в Суджанском районе. В результате произошедшего погиб один мирный житель, ещё два были ранены.