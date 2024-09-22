Курск, 22 сентября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Украинские военные вывезли часть мирных жителей, захваченных в приграничных населённых пунктах Курской области, за пределы РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью kp.ru.

ТАСС / Михаил Терещенко

«Часть мирных жителей была вывезена за пределы РФ, их судьба на данный момент неизвестна», — сказала она.

Также дипломат рассказала, что на захваченной ВСУ территории Курской области в настоящее время есть несколько мест, похожих на концлагеря. Один из них, предположительно, расположен в здании социального учреждения в городе Суджа, украинские боевики удерживают там от 70 до 120 человек.

По словам Захаровой, сейчас в ситуации разбираются российские правоохранительные органы.

Ранее в этот же день СК России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа 2024 года украинские боевики из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» в Суджанском районе. В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё два получили ранения.

Также житель Суджи Роман Яценко рассказал в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, что боевик украинских формирований открыл огонь из автомата по нему и его пятерым детям, когда они 6 августа эвакуировались из города.