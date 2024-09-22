Москва, 22 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 22 сентября сообщается в официальном Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 8 августа 2024 года украинские боевики из танка и стрелкового оружия произвели обстрел двух гражданских автомобилей «ВАЗ», двигающихся по участку автомобильной дороги город Льгов — село Погребки в Суджанском районе Курской области.

В результате обстрела погиб один мирный житель Курской области, ещё два получили ранения, уточнили в СК. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления», — добавили в ведомстве.

Ранее житель Суджи Роман Яценко рассказал в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, что боевик украинских формирований открыл огонь из автомата по нему и его пятерым детям, когда те 6 августа эвакуировались из города.

16 сентября житель одного из курских приграничных районов сообщил, что боевики украинских формирований собирались расстрелять пожилую женщину. Он уточнил, что им не понравилось, что пенсионерка использовала мобильный телефон.

В селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области 14 сентября украинские боевики зверски изнасиловали и убили местную жительницу, работавшую охранником в местной школе. Причиной этого стало то, что сын женщины является военным.