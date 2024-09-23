Москва, 23 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. С россиянами, насильственно вывезенными Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с территории Курской области, нет связи, заявила 23 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции, на которой был представлен доклад о злодеяниях киевского режима.

Антон Вергун/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

«Их родственникам не сообщено, где они находятся, контактов у них с родными и близкими не по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», — сказала она.

Также она рассказала об огромном количестве обращений, связанных с преступлениями киевского нацистского режима в Курской области. Так, с 5 августа 2024 года, по её словам, поступило 1 118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области.

Днём ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова информировала, что украинские военные вывезли часть мирных жителей, захваченных в приграничных населённых пунктах Курской области, за пределы РФ.

Как передавало ИА Регнум, СК России 22 сентября возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа 2024 года украинские боевики из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» в Суджанском районе. В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё два получили ранения.