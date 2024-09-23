Москва, 23 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) удерживают в одном из социальных учреждений в Судже от 70 до 120 мирных жителей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Kirill Chubotin/Global Look Press

«На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа — одно из социальных учреждений. По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории», — рассказал он.

По его словам, до 15 человек — это дети.

Мирошник добавил, что сейчас известно о 266 раненых и 56 убитых мирных гражданах с момента вторжения украинских войск в Курскую область. Однако подсчитать все данные, установить все последствия и возбудить уголовные дела будет возможно только после освобождения этой территории от ВСУ, добавил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что украинские военные вывезли часть мирных жителей, захваченных в приграничных населённых пунктах Курской области, за пределы России. Их судьба на данных момент неизвестна, добавила она.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, с 5 августа 2024 года поступило 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа 2024 года украинские боевики из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» в Суджанском районе. В результате инцидента погиб один мирный житель, а ещё два получили ранения.