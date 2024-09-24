Москва, 24 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Многодетные семьи Москвы смогут получать скидки на железнодорожные билеты онлайн, без поездки в кассу, с помощью цифрового удостоверения, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) 24 сентября.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Купить билеты на поезд со скидкой для многодетных семей из Москвы теперь проще благодаря цифровому удостоверению многодетности. […] Раньше для этого было необходимо ехать в билетную кассу с оригиналами документов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что скидка в 15% доступна каждому члену многодетной семьи.

«Воспользоваться этой скидкой можно при путешествии по России в купейных вагонах поездов дальнего следования», — добавили в компании.

Как передавало ИА Регнум, в августе ФПК назначила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой. 10 августа ФПК назначила дополнительные поезда сообщения с Курском.

20 января в ФПК сообщили об итогах служебного расследования событий, которые привели к гибели кота по кличке Твикс, и заявили, что для исключения возможности повторения подобных ситуаций для сотрудников компании будет разработан особый регламент действий.