Курск, 24 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В результате неудачной попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области четверо украинских военных взяты в плен, сообщает 24 сентября Минобороны России.

Павел Лисицын/РИА Новости

За прошедшие сутки, по данным российского военного ведомства, подразделениями группировки «Север» отраженыдве атаки противника в направлении населённого пункта Малая Локня и Обуховка.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», — сказано в сообщении.

За сутки ВСУ потеряли более 360 военных на курском направлении, а сначала вторжения — более 16 700.

По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, пленные украинские военнослужащие жалуются на тяжёлые условия в подразделениях, рассказывают в том числе о нехватке еды и воды.