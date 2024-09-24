Курск, 24 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Потери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки превысили 360 человек, сообщило 24 сентября Министерство обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Также ВСУ в указанный период лишились нескольких десятков единиц техники.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей», — отметило Минобороны.

Общие потери противника за всё время ведения боевых действий на данном направлении (с 6 августа) превысили 16 700 человек. Также в этот период были уничтожены более тысячи единиц техники ВСУ, в том числе 127 танков, 95 бронетранспортёров, 809 боевых бронированных машин, 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Как передавало ИА Регнум, также 24 сентября Минобороны сообщило, что за минувшие сутки ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населённых пунктов Медвежье и Новый Путь.

В результате неудачной попытки противника атаковать в направлении населённых пунктов Малая Локня и Обуховка в плен были взяты четверо военнослужащих ВСУ, сказано также в сообщении.

Ранее в этот же день замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил: у российских военных есть доказательства, что украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области и сгоняют их в концлагеря.