Суджа, Курская область, 22 сентября, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины жалуются на тяжёлые условия в украинских подразделениях, рассказывают в том числе о нехватке еды и воды. Об этом 21 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

«Рассказывают пленные интересные моменты. Говорят, что менять их некем… Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram‑канале.

Алаудинов уточнил, что некоторые военнопленные жалуются на нехватку еды и воды в подразделениях, другие же заявляют, что «месяц не мылись». По его словам, эти проблемы являются общими для ВСУ и показывают, что украинские войска находятся в тяжёлом положении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Апти Алаудинов заявил, что в Курской области ВСУ ликвидировали сотни украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен Вооружённым силам России. Он отметил, что порой боевики украинских войск расстреливают сослуживцев активнее, чем проявляют готовность участвовать в боестолкновения с российскими военными.

20 августа украинский военнопленный, сдавший в плен в приграничном районе Курской области после разгрома 92-й штурмовой бригады ВСУ, сообщил, что украинским военным могут прекратить выдавать зарплату из-за отсутствия средств в бюджете.