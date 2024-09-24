Москва, 24 сентября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В России планируют запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кино и рекламе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«О запрете идеологии бездетности и движения «чайлдфри». Предлагается запретить пропаганду бездетности в: интернете; СМИ; кинофильмах; рекламе», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме 24 сентября представят законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Данный проект направлен на защиту от популяризации подобного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе путём внесения изменений в законодательные акты.

Как отметили авторы инициативы, это позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

Ранее Матвиенко заявляла, что необходимо создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. По словам главы государства, семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.