Курская область, 24 сентября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Группа украинских разведчиков уничтожена в Кореневском районе Курской области, сообщил 24 сентября представитель российского силового ведомства.

Виталий Аньков/РИА Новости

Он уточнил, что разведгруппу противника из восьми человек ликвидировали бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Стрелковый бой шёл к северо-востоку от селя Кремяное.

«Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ», — уточнил силовик в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 23 сентября, ВСУ потеряли до 16,4 тыс. бойцов и 127 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.