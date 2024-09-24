Брянск, 24 сентября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В Брянской области ранним утром 24 сентября пресекли попытку украинских боевиков атаковать регион с применением беспилотника. Российские военные отразили атаку, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

В Telegram-канале он уточнил, что вражеский БПЛА самолётного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны РФ.

Разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы реагирования, заключил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября российские средства ПВО сбили над территорией РФ 101 беспилотник ВСУ, в том числе 52 над Брянской областью, 18 — над Кубанью, 16 — над Азовским морем, 5 — над Калужской областью, по три дрона уничтожили над Тверской и Белгородской областями, по одному — над Крымом, а также в Смоленской и Курской областях.

Минобороны поручило Генштабу ВС России представить предложения по созданию штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов. О планируемом появлении новых расчётов информировал военкор Александр Коц. По его словам, штатные подразделения планируется создать в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и «во всех других воинских частях аналогичного предназначения».