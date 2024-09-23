Москва, 23 сентября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Генштабу ВС РФ Минобороны поручило представить предложения по созданию штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов. О планируемом появлении новых расчётов написал в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Станислав Красильников/РИА Новости

Журналист пояснил, что штатные подразделения планируется создать в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа (ЮВО) и «во всех других воинских частях аналогичного предназначения».

Александр Коц уточнил, что будет проводиться отбор кандидатов на должность операторов беспилотников, их обучение инструкторами с учётом опыта спецоперации на современной учебной материально-технической базе.

Для оперативного оснащения новых подразделений необходимыми дронами поручено проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но и по линии ОНФ и частных предприятий.

Выполнение всех указаний министр обороны Андрей Белоусов взял на личный контроль, добавил Коц.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области российские военные обнаружили дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской системы ПВО.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии центра применения БПЛА. Доклад главе государства должен быть представлен к 1 ноября.

Путин заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в ВС РФ поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов.

Ранее президент заявлял, что ВС России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Российские военные получат беспилотники, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители, информировал глава государства.